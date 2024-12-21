Списание пеней от регионального оператора: кто может воспользоваться акцией?

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С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО «УК «Зелёная роща» запускает уникальную акцию «Оплати долг без пени!», предоставляя физическим лицам шанс освободиться от начисленных пеней при полном погашении задолженности за вывоз ТКО. Чтобы принять участие в данной акции, необходимо полностью оплатить долг и подать заявление на списание пеней, сообщает «ОрелТаймс».

Условия участия в акции следующие:

Долг за услугу по обращению с ТКО должен быть за два или более расчётных периода;

Отсутствие вступившего в силу судебного решения по задолженности, указанной в заявлении.

Чтобы осуществить списание пеней, требуется предоставить заявление лично в офис регоператора или направить его на электронный адрес: office@greenpark57.ru, а также произвести оплату основного долга. Бланк заявления доступен для скачивания по ссылке: https://greenpark57.ru/upload/files/zayavleniye-na-uchastiye-v-aktsii-po-spisaniyu-peney.pdf на сайте регоператора.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону горячей линии: (4862) 48-10-04.