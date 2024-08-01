Список улиц в Орле, которые будут перекрыты до конца сентября

С 13 августа по 30 сентября 2024 года в Орле будет ограничено движение на трёх улицах, сообщили в региональном филиале «Квадры».

Временно перекроют следующие участки:

переулок Трамвайный в месте пересечения с улицей Пушкина;

улицу 2-ю Курскую в районе пересечения с улицей Пушкина.

участок улицы Пушкина рядом с домами №37, 38 и 39.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали № 4 в переулке Трамвайном.

На время ремонта предлагается объездной маршрут

Улица Пушкина — переулок Новосильский — улица Московская — переулок Трамвайный — площадь Поликарпова — улица Старо-Московская — улица Пушкина — улица 1-я Курская — переулок Речной — улица 2-я Курская — переулок Речной — улица 3-я Курская — улица Пушкина.