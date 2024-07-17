Способы приготовления пшённой каши как в детстве и даже лучше: секреты и подсказки

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Пшённая каша может быть гарниром, блюдом на завтрак или начинкой для традиционных карельских пирожков. Расскажем, как правильно приготовить пшёнку, чтобы она была рассыпчатой и вкусной, а также поделится интересными рецептами и кулинарными особенностями этой крупы.

Перед приготовлением промойте пшено в холодной воде, периодически сливая жидкость, пока она не станет прозрачной. Иногда при длительном хранении крупа начинает горчить, поэтому после промывания её полезно замочить на 5–10 минут в кипятке. Если пшено находилось во вскрытой упаковке больше полугода, лучше оставить его в горячей жидкости до часа.

Можно подготовить продукт по-другому: промойте в холодной воде, доведите до кипения, снова промойте, но уже горячей водой. Зёрна станут твёрдыми снаружи, и каша получится рассыпчатой.

Для приготовления используйте посуду с толстыми стенками и дном, чтобы каша медленно и равномерно кипела, но не бурлила. Не накрывайте кастрюлю крышкой во время варки: вода должна полностью испариться.

Количество воды зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить:

1:3 — в этом случае пшёнка получится в меру разваренной;

1:2 — это соотношение используют, чтобы крупа была рассыпчатой;

1:1:1 — блюдо получится сытнее, если смешать воду с молоком.

Готовьте пшёнку на медленном огне. В идеале она должна долго кипеть, но не томиться. Первые 7–10 минут варите на среднем огне, а после того, как впитается большая часть жидкости, переводите на малый.

В отличие от других круп, пшёнку можно перемешивать: от этого она равномерно пропаривается и становится вкуснее. За одну-две минуты до готовности накройте кастрюлю крышкой и, после того как выключите огонь, оставьте на плите на 30 минут.

Чтобы пшёнка не слипалась, при приготовлении добавьте в воду немного сливочного масла. Благодаря этому крупа покроется защитной оболочкой, а каша станет рассыпчатой и ароматной.

Пшённая каша — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Вы можете сварить её на воде или молоке, добавить соль или сахар, а также различные добавки для разнообразия вкуса.

Когда добавлять соль и сахар

При варке пшённой каши можно использовать соль или сахар. На один стакан крупы достаточно половины чайной ложки соли или одной столовой ложки сахара без горки. Эти специи лучше засыпать вместе с крупой, но можно и после того, как она закипит.

Чтобы сварить пшёнку, насыпьте крупу в кастрюлю и залейте водой. После закипания варите кашу на среднем огне около получаса, периодически помешивая. Когда жидкость полностью впитается в крупу, снимите кастрюлю с огня и оставьте под крышкой на 5–10 минут.

Если вы готовите кашу на молоке, добавьте его горячим через 10–15 минут от начала варки, когда воды не останется.