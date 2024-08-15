Способы восстановления кредитного рейтинга

В современном мире многие из нас сталкиваются с необходимостью взять кредит или заём. Однако не все знают, что даже небольшие просрочки платежей могут негативно сказаться на кредитной истории. В этой статье мы рассмотрим, как восстановить кредитный рейтинг и сколько времени это может занять.

Почему кредитная история может быть испорчена?

Наиболее частыми причинами ухудшения кредитного рейтинга являются:

Ошибки в передаче данных. Иногда информация о платежах и задолженностях может не дойти до бюро кредитных историй (БКИ) вовремя или вообще потеряться. Это может произойти по вине как самого заёмщика, так и кредитора.

Неоплаченные долги. Заёмщик может иметь задолженности по коммунальным услугам, налогам или штрафам, которые не были учтены в его кредитной истории.

Исполнительное производство. Если у заёмщика есть неоплаченные долги, то судебные приставы могут возбудить исполнительное производство, и эта информация попадёт в БКИ.

Изменение критериев оценки. Бюро кредитных историй может изменить критерии оценки заёмщиков, что также может повлиять на кредитный рейтинг.

Как быстро восстанавливается кредитная история?

Согласно законодательству, кредиторы обязаны передавать информацию о своих клиентах в БКИ. Когда заёмщик подаёт заявку на новый кредит, эта информация также отправляется в бюро. После внесения очередного платежа данные обновляются. Обычно это происходит в течение 5 рабочих дней, но если на этот период приходятся выходные или праздничные дни, то обновление может занять больше времени.

Если у заёмщика уже есть проблемы с кредитной историей, то её восстановление может занять больше времени. Необходимо погасить все задолженности перед кредиторами и предпринять меры для улучшения своего рейтинга. Помочь в этом могут срочные микрокредиты, которые можно получить онлайн. Их своевременное погашение поможет улучшить кредитную историю.

Для восстановления кредитной истории необходимо закрыть все кредитные карты, оплатить штрафы, долги за коммунальные услуги и алименты. После этого следует запросить отчёт из БКИ, чтобы проверить изменения в рейтинге. Важно помнить о сроках обновления информации!

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