Справедливость восторжествовала: орловчанка, пострадавшая из-за открытого колодца, добилась компенсации от мэрии

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Сегодня, 23 декабря 2024 года, стало известно, что жительница Орла, которая пострадала из-за халатности городских служб, смогла добиться справедливости в суде. Женщине присудили компенсацию в размере более 200 тысяч рублей.

В прошлом году в августе, когда город накрыл сильный ливень, женщина шла по неосвещённому тротуару. Между домами №13 на улице Красноармейской и №37 на улице Сурена Шаумяна она угодила в открытый ливневый колодец. Опасное место не было никак огорожено, поэтому горожанка получила травмы, пишет t.me/gorodorel57/21746.

После падения орловчанке был причинён не только физический вред, но и моральный. В результате происшествия у неё пропало молоко. Районный суд принял решение о выплате женщине около 212 тысяч рублей, из которых 180 тысяч — компенсация морального вреда.

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