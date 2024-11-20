Спрос на аренду загородной недвижимости под Новый год увеличился вдвое

t.me/bloodysx

Спрос на аренду загородных домов на Новый год в России вырос в два раза, сообщает t.me/bloodysx.

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Аренда загородных домов на новогодние праздники становится всё популярнее среди россиян. В 2024 году спрос на такие объекты вырос на 40–100% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные сервисов бронирования.

На платформе OneTwoTrip количество бронирований удвоилось, а через МТС Travel и Bronevik — увеличилось на 91%. Опрос, проведённый “Суточно.ру“ и “ЮMoney“, также подтверждает рост спроса на 40%.

Наибольший интерес россиян вызывают дома в Московской и Ленинградской областях, Карелии и Сочи. В Сочи, например, через сервис “Суточно.ру“ бронируют 13,2% всех объектов. На “Авито путешествиях“ лидируют Московская (12%) и Ленинградская (11%) области, а также Краснодарский край.

Средний срок проживания в новогодние праздники — три дня. Стоимость аренды начинается от 7500 рублей за ночь (OneTwoTrip) и достигает 16 200 рублей (Авито).

В основном россияне снимают дома на две ночи, чаще всего компаниями по пять человек.

Среди причин роста популярности загородного отдыха эксперты называют желание сменить обстановку, провести время на природе и сэкономить.

Аренда загородного дома часто обходится дешевле, чем номер в отеле. Например, коттедж на 20 человек рядом с Москвой стоит около 50 000 рублей в сутки (по 2500 рублей на человека), а романтический домик для двоих под Коломной — всего 3000 рублей в сутки.