Спустя 28 лет после преступлений «новокузнецкий монстр»каннибал предстанет перед судом

Самый кровожадный каннибал и серийный убийца в истории России, «новокузнецкий монстр», спустя 28 лет вновь предстанет перед судом, вновь «выдернутый» из психиатрической обители, где его заключили бессрочно за невообразимые преступления.

«Сибирский потрошитель» терзал жителей Новокузнецка с мая по июнь 1991 года и с февраля по октябрь 1996 года, насилуя, пытая и убивая женщин и детей, часть плоти своих жертв потребляя в пищу. На его счету 20 подтверждённых жизней. В этом ужасном ремесле ему помогала мать Людмила, с целью заманивания несовершеннолетних подростков в свой дом, где глава семейства, Александр, расправлялся с новыми знакомыми, расчленял их и иногда утолял голод.

Людмила провела 13 лет в женской колонии и, вернувшись на свободу, не смогла вернуться в родной город. Сейчас ей 85, а её сыну, «сибирскому потрошителю», 54. Последние два десятилетия он находится под наблюдением врачей в психиатрической больнице.

Теперь, спустя годы, дочь одной из его жертв решилась на суд, требуя строгого наказания для каннибала и компенсацию за утрату мамы. Она была всего год, когда трагедия произошла, а теперь обратилась в суд за справедливостью, сообщает телеграмм-канал «Shot».