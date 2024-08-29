«Сразу все в школу и учиться»: в Орловской области ограничивают время уличных линеек на 1 сентября

В Орловской области скоро начнётся учебный год 2024/2025, и подготовка к нему уже в разгаре. Ответственные службы проводят приёмку школ, чтобы обеспечить безопасность для учеников и педагогического состава. Недавние события, связанные с запуском дронов со стороны киевского режима, подтолкнули власти к решению об организации торжественных линеек на 1 сентября.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 28 августа провел прямой эфир в социальных сетях. По информации Орловских Новостей, в нем он рассказал о сокращении времени проведения школьных линеек.

— Также вчера обсудили вопросы подготовки к новому учебному году. Дорабатываем огромный пласт задач. С учетом мер безопасности мы ограничиваем время проведения уличных линеек. Сразу все в школу и учиться, — сообщил губернатор Андрей Клычков .

Ранее мы сообщали, что в сентябре в Орловской области откроются две новые школы.