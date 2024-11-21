Срочно! Заявление Владимира Путина о применение дальнобольного оружия

Заявление Владимира Путина по ситуации на Украине и отношениям с западными странами, сообщает t.me/shot_go.
Главное:
— ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Применялся комплекс «Орешник».
— По территории России было применено западное дальнобойное оружие.
— Хочу проинформировать личный состав ВС РФ, граждан нашей страны, наших друзей, а также тех, кого окружает иллюзии о событиях в зоне СВО
— После применения дальнобойного орудия против нашей страны. Продолжая курс эскалации США и их союзники заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного орудия.
— Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно
«Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации»