Стало известно место для будущей школы на Раздольной

Администрация города опубликовала релиз, что объявлен подрядчик для разработки ПСД по строительству новой школы в 795 квартале Орла. Как выяснилось в соцсетях и в комментариях под публикациями СМИ, практически никто из орловцев не знает, где же находится этот 795 квартал. Раздольная – не самая короткая улица нашего города и многих заинтересовало — где именно будет расположено новое учебное заведение. Ясность в вопрос внес ведущий группы «Новостройки города Орла» Виктор Каплин – участок под строительство расположен прямо рядом с кольцом в Северном районе. Схема доступна по ссылке.

Кстати, по поводу адреса возникли разногласия. Администрация города утверждает, что адрес нового здания будет Раздольная, 22. А Виктор Каплин, ссылаясь на техническое задание, утверждает, что адрес будет Раздольная, 17. Впрочем местоположение будущего учебного заведения от цифры дома никак не зависит.