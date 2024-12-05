Стала известна дата открытия движения по Колхозному мосту в Орле

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Андрей Клычков сообщил, что движение по Колхозному мосту в Орле откроется в конце декабря 2024 года. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в социальных сетях. Один из жителей задал вопрос о дате открытия моста.

— Город мне доводил такую информацию, на 27-28 декабря запланировано открытие, — ответил губернатор.

Работы на объекте подходят к завершению. По последним данным, мост готов на 85 %., пишет vestiorel.ru Весной продолжатся и завершатся работы по благоустройству.

Ранее мы писали, что за нарушения в сфере обращения с отходами орловский «ЭкоПолис» могут привлечь к уголовной ответственности.