Стала известна причина конфликта, по которой вооружённый ножом восьмиклассник напал на школьников в Краснодарском крае: видео

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Сегодня, 6 декабря 2024 года, в школе № 94 посёлка Российский в Краснодарском крае произошёл серьёзный конфликт, который привёл к госпитализации двух учеников с колото-резаными ранами. Причиной страшного происшествия стало поведение группы мальчиков, которые слушали рэп из переносной колонки на высокой громкости. Это вызвало недовольство другой компании школьников, которая сделала замечание. смотрите видео по ссылке.

По предварительной информации, один из участников конфликта, Артём, достал нож и напал на двух ребят. В результате первый получил ранения грудной клетки, живота и левого бедра, а у второго была порезана нога. К сожалению, в школе не оказалось медсестёр, поэтому до приезда скорой помощи пострадавшим помогали другие ученики, пишет Mash.

Во время попытки разнять драку пострадали ещё двое. У одного был выбит зуб и сломан нос, а девочка получила удар от Артёма после того, как он ранил ножом других ребят.

Ранее мы писали, что подросток, вооружённый ножом, напал на учеников средней школы в Краснодарском крае: пострадали четверо детей, видео.