Стало известно как будет работать ГАИ Орловской области в новогодние праздники

Фото: 26.мвд.рф

В управлении Госавтоинспекции УМВД по Орловской области рассказали, как будет организована работа в праздничные дни. Личный приём граждан в новогодние праздники будет проводиться только 3 и 4 января с 08:30 до 15:00. Чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться.

-Записаться можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также непосредственно в подразделении через терминал системы управления электронной очередью», – сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что житель Орловской области заплатил два миллиона рублей бывшей жене, чтобы его выпустили за границу.