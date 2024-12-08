Стало известно как в России изменится график выплаты пенсий в декабре и январе

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В преддверии новогодних праздников многих пенсионеров волнует вопрос о порядке получения пенсий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 7 декабря 2024 года прояснила ситуацию. Она рассказала, что некоторые граждане могут получить в декабре сразу две пенсионные выплаты — за основной месяц и январь.

-Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3-го по 8-е число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале, — пояснила Бессараб.

Светлана также отметила, что те, кто получает пенсию позднее, не увидят изменений в графике. Выплаты будут начислены согласно привычному расписанию, пишет iz.ru.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов добавил, что проиндексированная пенсия будет выплачена работающим и неработающим пенсионерам уже в декабре, хотя по действующему законодательству выплаты должны начаться только с 1 января. Это решение было принято из-за продолжительных праздников.

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