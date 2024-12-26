Стало известно, какие маршруты общественного транспорта проходят через Колхозный мост в Орле

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В Орле запустили движение общественного транспорта через Колхозный мост в конце декабря 2024 года. Жители города в социальных сетях задали вопрос о том, будут ли изменения в маршрутах №№ 30, 12 и 246, которые раньше проходили через этот мост.

Как сообщили в городской администрации, с 25 декабря маршрут № 12 «Переулок Бетонный — улица Цветаева» теперь проходит через Колхозный мост, пишет oreltimes.ru. А вот маршрут № 30 «Микрорайон Зареченский — Наугорское шоссе», согласно контракту, продолжает двигаться по другому пути — через 2-ю Пушкарную улицу. Что касается маршрута № 246, то он является межмуниципальным и относится к Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Орловской области.

Ранее мы писали, что в Орле после ремонта открыли Колхозный мост: стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей.