Стало известно, когда начнут применять российскую персонализированную вакцину от рака 

Фото: elets-adm.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал прорывом будущее внедрение российской вакцины против рака. Об этом он заявил 25 ноября 2024 года на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Смотрите видео по ссылке.

Вероника Скворцова рассказала президенту о новых разработках ФМБА в области биотехнологий, в том числе об онковакцинах. Она отметила, что для завершения всех испытаний потребуется около года, после чего российскую персонализированную вакцину от рака начнут применять. «Это всё равно прорыв будет», — ответил Путин.

Скворцова также сообщила, что кластер во главе с Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина разработал технологию распознавания мутаций, вызывающих опухоль у конкретного человека, и выявления неоантигенов, на которые реагирует его иммунная система. Эти вещества содержат фрагменты, заставляющие иммунитет работать против онкологии. Затем эти фрагменты синтезируют и используют для создания вакцины, помогающей организму бороться с опухолью, пишет iz.ru.

Глава ФМБА добавила, что агентство успешно создавало такие вакцины с использованием различных технологий и достигло хороших результатов при испытании на животных с раком кишечника.

Ранее мы писали, что в России создали новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями: подробности.