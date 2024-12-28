Стало известно, когда жители Орловской области смогут задать свои вопросы губернатору: утвержден график приёма граждан на 2025 год

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В правительстве Орловской области утвердили график личных встреч губернатора и членов правительства с гражданами на следующий год. Глава региона готов уделить внимание обращениям жителей в 2025 году раз в месяц, выделив для этого один час.

Жители смогут задать свои вопросы губернатору в третий четверг каждого месяца с 14:00 до 15:00. Это отличная возможность для того, чтобы обсудить важные для региона проблемы и предложить пути их решения, пишет oreltimes.ru.

Члены правительства также будут проводить личные встречи с гражданами согласно утверждённому графику. Например, заместитель губернатора по вопросам планирования, экономики и финансов Вадим Тарасов будет доступен для общения с жителями в третий вторник каждого месяца, начиная с 15:00.

Первый заместитель губернатора Владимир Ивановский готов выслушать предложения и замечания граждан в первую пятницу каждого месяца с 10:00. А заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова примет жителей в третью среду каждого месяца с 15:00 и ответит на интересующие их вопросы.

Особое внимание стоит обратить на график личного приёма граждан главой регионального департамента здравоохранения Александром Альяновым. Жители смогут обратиться к нему за помощью и разъяснениями в первый вторник каждого месяца с 15:00. Вероятно, многие вопросы будут касаться лекарственного обеспечения, что особенно важно для жителей области.

Все графики личных приёмов будут опубликованы на официальном портале Орловской области, чтобы каждый житель мог с ними ознакомиться и выбрать удобное время для встречи.

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