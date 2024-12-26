Стало известно, кто не получит проиндексированную пенсию в январе 2025 года

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В январе 2025 года не все пенсионеры получат проиндексированные выплаты. Социальные пенсии, которые получают те, кому не хватает стажа и пенсионных баллов для страховой пенсии по старости, будут пересчитаны весной. Размер индексации составит 14,75% вместо 7,3%, как сообщил доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

-Социальные пенсии, в отличие от страховых, индексируются 1 апреля, а не 1 января. Благодаря такой индексации средние размеры социальных пенсий в 2025 году вырастут практически на 2 тысячи рублей (с 13 475,96 до 15 456,93 рубля), – пояснил экономист.

Такие пенсии назначаются тем, кто не накопил достаточно стажа и баллов для получения страховой пенсии. В 2025 году размер социальной пенсии составит 8 824,08 рубля, пишет pnz.ru.

-В 2025 году нужно будет иметь как минимум 30 накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. Если эти условия не выполняются, то можно будет получить только социальную пенсию, но позже: в 65 лет – для женщин и в 70 лет – для мужчин, – сообщил Игорь Балынин.

Для малочисленных народов Севера возраст получения социальной пенсии снижен до 50 и 55 лет соответственно.

Ещё один вид социальной пенсии — пенсия по инвалидности. Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды и инвалиды I группы с 1 апреля будут получать 21 177,59 рубля. Для инвалидов II группы предусмотрены разные выплаты: для инвалидов с детства — 17 648,24 рубля, для остальных — 8 824,08 рубля. Инвалидам III группы будет начислено 7 500,53 рубля.

Третье основание для оформления социальной пенсии — потеря кормильца. Дети до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшие обоих родителей, могут рассчитывать на выплаты в размере 17 648,24 рубля. Такое вспомоществование также полагается после смерти одинокой матери или когда родители неизвестны. Потеря одного родителя предполагает материальную поддержку в размере 8 824,08 рубля.

Перерасчёт производится на основе прогноза роста прожиточного минимума. Социальная пенсия не может быть меньше его величины, и недостаток компенсируется за счёт социальных доплат.

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