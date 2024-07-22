Стало известно, на что копят жители Орла

Половина россиян в настоящее время создают накопления, чтобы иметь финансовую подушку безопасности. Треть опрошенных откладывают деньги на ремонт, а каждый четвёртый — на приобретение недвижимости.

Исследование ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» показало, что среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку автомобиля (23 %), медицинское обслуживание (19 %), образование (14 %). Ещё 9 % респондентов копят на пенсию.

Большинство опрошенных (60 %) планируют увеличить свои накопления во втором полугодии 2024 года. Основными причинами для этого респонденты назвали появление новых целей (60 %), высокие процентные ставки по вкладам (более четверти опрошенных) и увеличение доходов (19 %).

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55 %) и накопительные счета (53 %). В условиях высоких значений ключевой ставки доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях.

В этом году россиянам стал доступен ещё один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц — программа долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счёт личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счёт финансовой поддержки от государства, сообщает «Югополис».

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14 %), ПИФы и недвижимость (по 13 %), драгоценные металлы (10 %), облигации (9 %).