Стало известно, на сколько увеличат социальные пенсии в 2025 году

Ежегодная индексация страховых пенсий и пособий по инвалидности проводится 1 апреля.

В 2025 году размер социальных пенсий будет увеличен на 14,75%.

После индексации социальная пенсия составит 15 456 рублей, а в последующие годы ее размер будет продолжать расти.

Социальная пенсия представляет собой меру поддержки для граждан, которые не могут работать или имеют ограниченные возможности трудиться. Она предоставляется по возрасту, инвалидности (включая детей-инвалидов) или в случаях отсутствия страхового стажа на момент обращения за выплатами.

Также такая выплата назначается лицам, потерявшим одного или обоих кормильцев, супругам и родителям военнослужащих, погибших при исполнении, а также другим категориям граждан.