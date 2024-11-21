Стало известно насколько в Орле вырастет плата за содержание жилья

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Сегодня, 21 ноября 2024 года, стало известно, что в Орле увеличат плату за содержание жилого помещения. По заявлению заместителя мэра города Алексея Степанова на заседании комитета горсовета по экономической политике, тариф составит 18,27 рублей за квадратный метр.

Как и прежде, собственники квартир могут провести общедомовое собрание и установить свою стоимость услуги. Однако на практике такое происходит редко, поэтому большинство жителей Орла увидят в квитанциях примерно одинаковые суммы.

-Получается, что содержание типовой «однушки» поднимется с 573 до 602 рублей, «двушки» — с 904 до 950 рублей, «трешки» — с 1147 до 1206 рублей, — сообщили в горсовете.

Напомним, что размер платы за содержание жилого помещения в Орле считается одним из самых низких в Центральном федеральном округе, пишет newsorel.ru. Даже в Орловской области жители Ливен и Мценска платят больше — 18,37 и 21 рубль за метр соответственно.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ.