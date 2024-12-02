Стало известно о самых популярных корпоративных подарках на Новый год: что сейчас в тренде?

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В преддверии праздников компании активно ищут оригинальные идеи для корпоративных подарков. Спрос на услуги по созданию таких презентов в ноябре 2024 года вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Авито Услугах».

Среди самых популярных вариантов — брендированные свечи и канцелярия, мёд и чай с логотипом компании, футболки и календари с символом наступающего 2025 года. Также набирают популярность композиции из елового лапника и игрушек в небольших шляпных коробках.

Особенной любовью пользуются подарки в формате адвент-календаря с несколькими окошками, которые нужно открывать постепенно. У такого набора может быть любое количество отделений и разнообразное наполнение: от сладостей до гаджетов, пишет iz.ru.

Ещё один хит — ароматические подарки: диффузоры, свечи с дизайном и ароматами, ассоциирующимися с брендом или компанией.

Новинкой сезона стали корпоративные презенты, созданные в партнёрстве с некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Это не только оригинальный ход, но и возможность сделать доброе дело.

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