Стало известно о состоянии второго малыша, которого пьяная мать из Таганрога избила и принесла в наливайку вместе с его мёртвым братом-близнецом

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Сегодня, 27 ноября 2024 года, стало известно, что мальчика, которого пьяная мать жестоко избила и принесла в таганрогскую наливайку вместе с его мёртвым братом-близнецом, скоро переведут из реанимации в стационар. Его отец рассказал, что состояние ребёнка улучшается.

Отец собирается сегодня похоронить первого сына, а затем отправиться в СИЗО к супруге, чтобы узнать подробности произошедшего. Женщину арестовали сегодня, пишет Mash.

Шокирующий случай произошёл после попойки на день рождения жительницы Таганрога. Она принесла одного из сыновей без признаков жизни и второго мальчика, который был без сознания, в «Пивной ковчег». На теле живого малыша были трупные пятна, следы ушибов и ссадины на лице. Прохожий помог женщине донести детей.

Ранее она привлекалась по статье за неисполнение родительских обязательств и состояла на учёте в ПДН.

Ранее мы писали, что мать принесла двух избитых младенцев в магазин разливного пива и оставила их там: один малыш уже был мертв, видео.