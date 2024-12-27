Стало известно по какой цене жители Орла могут приобрести главный символ Нового года — ёлку

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В преддверии зимних праздников жители Орла могут приобрести главный символ Нового года — ёлку. Ёлочные базары, которые будут работать до 31 декабря 2024 года, открыты для посетителей с раннего утра и до позднего вечера. В Орле организовано 12 точек продажи.

Стоимость новогодних деревьев в этом году увеличилась. За метр ели или сосны придётся отдать 1200 рублей. В Заводском районе города цена на деревья была одинаковой во всех местах, пишут vestiorel.ru. Для сравнения: в прошлом году средняя стоимость новогодних елей и сосен составляла 900–1000 рублей за метр.

Ранее мы писали, как выбрать идеальный подарок для мамы на Новый год: 10 идей, которые ее точно порадуют.