Стало известно, почему саровский маньяк, убивший двух пожилых людей, пытался вернуться на место преступления

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Сегодня, 5 декабря 2024 года, Орловская среда сообщила о том, что в Сарове неизвестный мужчина жестоко убил и расчленил 77-летнюю социальную работницу и ее 78-летнего подопечного-инвалида. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина прокрался за соцработницей в квартиру к пожилому инвалиду на проспекте Ленина, где он обоих убил.

После убийства преступник отрезал женщине голову ножом, положил в пакет и хотел унести с собой. Но по дороге домой он «замотался» и ушёл с пустыми руками, пишет SHOT. Нашёл ключи и запер квартиру. Уже дома мужчина вспомнил про голову и решил вернуться за ней. На этом он и попался. Его задержали полицейские на середине пути.

Мотивы своих действий подозреваемый объяснять отказывается. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее мы писали, что в Саранске задержан предполагаемый маньяк, который убил пожилого инвалида и отрезал голову соцработнику: видео.