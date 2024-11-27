Стало известно, почему в больнице им. Семашко перестали делать операции по лечению катаракты

Фото: regionorel.ru

Сегодня, 27 ноября 2024 года, стало известно, что плановые операции по лечению катаракты в больнице имени Семашко пришлось отложить из-за покупки нового оборудования. Так объяснили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Жительница Орла задала вопрос о глазных операциях во время прямого эфира в социальных сетях губернатора. Она сообщила, что необходимое оборудование сломалось и спросила, планируется ли его замена.

Представители Департамента здравоохранения подтвердили, что операции временно не проводятся. Они объяснили это тем, что два аукциона на закупку расходных материалов для операций не состоялись, пишет орелtimes.

Сейчас больница рассматривает возможность перехода на новое оборудование, расходные материалы для которого доступны в стране и предлагаются на аукционах. Однако этот процесс требует времени.

Пациентам посоветовали проявить терпение, если они хотят оперироваться в больнице имени Семашко. Также им предложили альтернативный вариант — взять направление в областную больницу и сделать операцию там.

Ранее мы писали, что стало известно, когда начнут применять российскую персонализированную вакцину от рака.