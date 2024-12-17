Стало известно, сколько придётся копить на первый взнос по ипотеке жителям Орловской области

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В понедельник, 16 декабря 2024 года, стало известно, что жителям Орловской области нужно будет копить примерно 4 года, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Согласно исследованию РИА «Новости», в регионе размер этого взноса достигает 1,33 млн рублей.

Исследование проводилось на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса. Рассматривалась семья из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребёнка, которая ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой 40-метровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты и цены на недвижимость для всех регионов рассматривались отдельно, пишет орелtimes.

Орловская область заняла 58 место из 85 возможных. Примечательно, что среди регионов ЦФО хуже всего дела обстоят у москвичей — им придётся копить более 5 лет, а сумма взноса составляет почти 6 млн рублей.

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