Стало известно, за кого вышла замуж известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: thevoicemag.ru

В среду, 11 декабря 2024 года, стало известно, что известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж. Её избранником стал Филипп Бегак, ведущий телепрограммы «Правила жизни».

По данным телеграм-канала «Беспощадный пиарщик», пара расписалась в Мурманске и сейчас путешествует по Заполярью. Свадебную церемонию проведут позже, пишет liferbc.ru.

Филипп Бегак — не только известный телеведущий, но и дальний родственник Михалковых-Кончаловских. Его бабушка — дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. А мать — дочь Юлиана Семёнова, написавшего такие произведения, как «Семнадцать мгновений весны», «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить…».

У Филиппа есть ферма «Пахарь» в Брянской области, занимающаяся реализацией сельскохозяйственной продукции.

Мать Филиппа Дарья Семёнова призналась, что не знала о предстоящей свадьбе сына. «Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына „сыночкой“ и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал», — цитирует собеседницу Super. По её словам, у Филиппа есть дочь от первого брака, и ему пришлось отстаивать права на встречи с ребёнком через суд.

Фото: popularnews.ru

Для Анастасии Ивлеевой брак стал вторым. Ранее она была замужем за рэпером Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей. Они узаконили отношения в 2019 году, а в 2021 году сообщили о расставании.

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