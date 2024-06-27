Стартует добыча болотной птицы, кабанов и оленей: сроки охотничьего сезона в Орловской области определены

Любители охоты в Орловской области смогут добывать водоплавающую и болотно-луговую птицу, а также полевую и степную дичь с 17 августа по 14 ноября 2024 года. Для охоты на лесную дичь, такую как кабаны и олени, сезон продлится немного дольше — с 17 августа по 14 декабря. Согласно информации, предоставленной региональным департаментом экологического надзора, охотники смогут отправиться на поиски различных видов дичи в установленные периоды.

Подача заявлений на получение необходимых разрешений начнется с 29 июля. Охотники, желающие охотиться с использованием легавых собак, ретриверов и спаниелей, должны будут предоставить соответствующие документы о происхождении своих четвероногих помощников. Для этой категории охотников сроки охоты будут следующими: на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 21 ноября; на лесную, полевую и степную — с 5 августа по 1 января следующего года; на водоплавающую — с 17 августа по 31 декабря.

Охота с одной подружейной собакой разрешена при участии не более трех охотников, каждый из которых должен иметь все необходимые документы в соответствии с правилами охоты. Заявления на получение разрешений для охоты с собаками начнут принимать с 8 июля в областном управлении экологического надзора.

Заявления на разрешения можно подавать через многофункциональные центры или Единый портал государственных услуг, однако физически получить разрешение можно будет только в управлении. Разрешение также можно получить по доверенности, при этом необходимо предъявить охотничий билет и квитанцию об оплате госпошлины в размере 650 рублей. Для охоты на тетерева потребуется дополнительная оплата в размере 20 рублей за каждую особь.