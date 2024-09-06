Стас Ярушин и его музыкальное шоу грозит иск на сумму 25 млн рублей

Стас Ярушин и его музыкальное шоу могут столкнуться с иском на сумму 25 млн рублей. Причиной иска стало использование песен артистов без разрешения правообладателей. Это результат судебного спора с Инстасамкой, в котором 6 сентября 2024 года Ярушин снова потерпел поражение.

По данным Mash, после первого заседания в июне 2024 года суд обязал Ярушина удалить выпуск с Мией Бойко, где исполнялась песня «За деньги, да», и выплатить Инстасамке два миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Однако Ярушин не согласился с решением суда и подал апелляцию, предложив компенсацию в размере 550 тысяч рублей и отказ от удаления выпуска. Второе заседание состоялось сегодня.

На этом заседании представитель Ярушина заявил, что в выпуске была пародия, которая не имеет ничего общего с оригиналом песни «За деньги, да». Однако суд признал этот аргумент несостоятельным. Команда Инстасамки представила суду список из порядка 50 песен, которые были перепеты на подкасте. Общая сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей.

Если каждый исполнитель подаст иск, то помимо выплаты компенсации Стаса могут обязать удалить почти все материалы шоу. По итогам сегодняшнего дня суд вновь поддержал Зотееву и обязал Ярушина удалить ролик и выплатить ей 550 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что популярный исполнитель Mr. Credo оказался в центре скандала после того, как не явился на концерт в Казахстане и отказался вернуть полученный гонорар в размере 5,4 миллионов рублей.