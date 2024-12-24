Стиральная машина сама очистится от грязи и остатков порошка: секрет вечной службы заключается всего в 2 кнопках

Многие производители стиральных машин оснащают свои модели функцией самоочистки, однако не все пользователи об этом знают.
Эксперты рекомендуют запускать программу самоочистки примерно раз в месяц, чтобы предотвратить накопление грязи, плесени и неприятных запахов, а также продлить срок службы устройства.
Как активировать функцию самоочистки:
- Найдите на панели управления кнопки:
- «Интенсивная стирка» и «Без складок». Эти кнопки обычно обозначены скобкой с символом «звездочка».
- Запустите программу:
- Одновременно нажмите обе кнопки и удерживайте их в течение 2-3 секунд.
- На дисплее появится надпись «очистка барабана». После этого нажмите кнопку «старт».
Важные моменты:
- Не добавляйте моющие средства: При запуске программы самоочистки не нужно добавлять моющие средства — машина самостоятельно справится с удалением грязи, плесени и остатков порошка.
Рекомендации для продления срока службы стиральной машины:
- После каждой стирки просушивайте барабан и резиновый уплотнитель.
- Регулярно очищайте сливной шланг и фильтр.
- Не злоупотребляйте кондиционерами для белья.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно увеличить срок службы вашей стиральной машины.