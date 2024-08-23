Страховая компания взыскала с администрации города Орла ущерб за разбитый автомобиль

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В суд был подан иск от страховой компании «Ингосстрах» о возмещении ущерба. Ответчиками выступили муниципальное казённое учреждение «Объединённый муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное образование «Город Орёл» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Страховщики требовали взыскать с ответчиков 134 464 рубля убытков в порядке суброгации, сообщили 23 августа 2024 года.

Суд изучил материалы дела и установил, что в конце октября 2022 года в 22:30 в районе дома 1-Б по улице Дениса Давыдова в городе Орле произошло ДТП. Автомобиль «Шкода Октавия» наехал на дорожную выбоину длиной более двух метров и шириной более одного метра, которая была заполнена водой. В результате аварии иномарка получила механические повреждения.

Повреждённый автомобиль был застрахован по договору добровольного страхования автотранспортных средств в СПАО «Ингосстрах». По условиям договора формой выплаты является ремонт повреждённого автомобиля. На следующий день после ДТП владелица машины обратилась к страховщику с заявлением о страховом событии и выплате.

Согласно заявлению страхователя, повреждённый автомобиль направили на ремонт. Стоимость восстановительного ремонта составила 105 585 рублей, стоимость запасных частей для ремонта спорного автомобиля — ещё 28 879 рублей. Страховая компания сама оплатила ремонт, а затем обратилась в суд, чтобы взыскать эту сумму с владельца дороги. ДПС отказала в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя. В протоколе было указано, что на месте ДТП имеется разрушение дорожного покрытия в виде выбоины, размер которой превышает нормы, установленные ГОСТ. Данный участок дороги не был обозначен техническими средствами, информирующими участников дорожного движения о выбоине на проезжей части.

Суд установил, что право оперативного управления на автомобильную дорогу, где произошло ДТП, не было зарегистрировано ни за МКУ «УКХ города Орла», ни за МКУ «ОМЗ города Орла». Получателем бюджетных средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно решению Орловского городского Совета народных депутатов, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Поэтому именно с управления суд постановил взыскать в пользу страховой компании понесённые ею убытки в размере 134 464 рубля, сообщает «Орелград».