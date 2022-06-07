7 июня 2022



Странные грядки с цветами на самом деле помогают дачникам

Иногда на дачных участках можно встретить грядки, на которых растут огородные культуры вперемешку с цветами. На первый взгляд такое соседство выглядит странно. Но, на самом деле оно способствует повышению урожайности, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Особо часто встречается соседство с бархатцами. Бархатцы – это однолетнее или многолетнее растение семейства астровых. Неприхотливое растение получило распространение не только за привлекательный внешний вид и способность цвести чуть ли не до самых морозов, но и за благоприятное влияние на развитие многих огородных культур. В Европу оно попало в 16 веке из Америки. В настоящее время в мире бархатцы распространены практически повсеместно: их можно встретить даже в Африке или Южной Азии.

Бархатцы привлекают своим запахом насекомых-опылителей и отпугивают насекомых-вредителей. Они насыщают полезными элементами почву и оздоравливают ее, предотвращают заражение болезнями.

Опытные огородники высаживают бархатцы между рядами картофеля, так как они защищают его от проволочника и нематод.

Бархатцы также защитят огурцы от тли.

Соседство с бархатцами хорошо скажется и на клубнике. Они спасут ее от долгоносиков, муравьев, нематоды, медведки, луковой мухи. Кроме этого, цветы уберегут клубнику от фузариоза – опасного грибкового заболевания.

Бархатцы хорошие соседи для томатов. Цветы сберегут помидоры от нематод, медведок и совок. Полностью овощи защитить не получится, но все же досаждать им вредители будут значительно меньше. Бархатцы подавят развитие грибков, тем самым снизив риск поражения овощей грибковыми недугами, из-за которых плоды часто чернеют, даже не успев созреть.

На клумбе защиту от насекомых получат растущие рядом с бархатцами флоксы, гладиолусы и розы.

Многие огородники для спасения лука от луковой мухи рассаживают между рядами бархатцы.

С бархатцами нежелательно сажать только бобовые и капустные культуры, а для большинства растений в саду и огороде бархатцы являются хорошими соседями.

 

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Опубликовано 07 Июн 2022 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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