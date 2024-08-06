Страшная авария случилась под Орлом: пять человек пострадали в ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадало 5 человек. Авария случилась днём 5 августа 2024 года в районе деревни Становое.

По сообщению регионального Управления Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Камаз», который поворачивал налево. В результате удара грузовик отбросило на автомобиль «Форд». От столкновения иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниву». На фотографиях с места происшествия видно, что автомобили получили серьёзные повреждения.

Движение в районе аварии было частично перекрыто. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.