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Страшный взрыв прогремел в торговом центре „Алания Молл“ во Владикавказе: около 10 человек пострадали и один погиб, видео

Светлана Соколова
25 декабря 2024
Фото: uralweb.ru

Сегодня, 25 декабря 2024 года, во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной стал бытовой газ, который взорвался на четвёртом этаже здания. Смотрите видео по ссылке.

Очевидцы сообщают о возгорании на верхнем этаже. Огонь охватил уже 900 квадратных метров. На месте работают все экстренные службы города, пишет SHOT.

По последним данным, при взрыве пострадали девять человек. Один из них погиб. Предварительно, жертвой стала 57-летняя уборщица Ида Ч.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу людей: пострадали шесть человек, среди них — подросток, ВИДЕО.

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