Студенческая поликлиника Орловского государственного университета имени Тургенева открыла временное жилье для 48 беженцев, бежавших из Курска. Первая группа беженцев прибыла сюда ночью с 8 на 9 августа 2024 года. В настоящее время в поликлинике находится 48 человек.

Для людей, которые спасались от обстрелов Вооруженных Сил Украины, коллектив поликлиники создал все необходимые условия. Они получают трёхразовое питание, медицинскую и психологическую помощь.

«Вначале прибывшие к нам люди были в шоке. Многие из них приехали только в шлёпанцах и шортах, не имея ничего другого. Мы быстро организовали помощь в одежде и предметах гигиены. Сейчас люди начинают постепенно приходить в себя и улыбаются», — поделился главный врач Студенческой поликлиники Александр Котов.

Среди беженцев есть тяжелобольные пациенты, которым оказывается медицинская помощь. Для детей проводятся развлекательные мероприятия и игровые программы.

Главврач отметил, что коллектив поликлиники тесно сотрудничает с местной администрацией и социальной защитой. Помощь оказывают добровольцы и жители города Орла.

Кроме того, вынужденных переселенцев также разместили в общежитии №9 ОГУ, где на данный момент находится 58 человек, сообщает «Орелтаймс».