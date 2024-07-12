Студенты из Индии выбирают Орел для получения высшего образования

В начале июля 2024 года стало известно, что тысячи индийцев выбирают Орёл для получения высшего образования. В ОГУ имени Тургенева обучается около трёх тысяч студентов из Индии. Это сравнимо с населением города Новосиль в Орловской области, как сообщила депутат Госдумы Ольга Пилипенко в своём телеграм-канале.

Медицинский институт ОГУ пользуется особой популярностью среди граждан Индии. Особенно востребованным является хирургическое направление. Это во многом связано с тем, что обучение в университете ведётся на двух языках — русском и английском.

По словам Ольги Пилипенко, в будущем Орёл может стать одним из центров международного обмена. Этому будет способствовать строительство межвузовского кампуса на базе ОГУ имени Тургенева. Здесь будут созданы все условия для научных исследований, комфортного обучения и проживания.