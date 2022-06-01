1 июня 2022



СУ СК по Орловской области объявило о розыске серийного насильника

В марте 2022 года в Калининградской области региональным управлением Следственного комитета раскрыта серия изнасилований женщин, совершенных в 2015 и 2021 годах.

В совершении преступлений обвиняется 29-летний житель Московской области, который до сентября 2017 года проживал в Тульской области, а затем в г. Москве и Московской области. С территорий данных регионов он мог выезжать автомобильным транспортом, передвигаться, в том числе по территории Орловской области, и совершать аналогичные преступления.

Особые приметы преступника: на спине вдоль позвоночника татуировка в виде 5 иероглифов, на правой лопатке изображение крылатого человекоподобного существа, отсутствует часть передних зубов, в паховой области шрам размером 8-10 см.

Региональное СУ СК просит откликнуться всех, кто мог пострадать от действий данного лица, либо может сообщить об известных обстоятельствах совершенных им преступлений в СУ СК по Орловской области по телефону: 8-920-815-65-55 (круглосуточно), в сообщество следственного управления в социальной сети «ВКонтакте». (Фото подозреваемого размещено на официальном сайте СУ СК по Орловской области).

 

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Опубликовано 01 Июн 2022 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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