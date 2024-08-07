Субак хваче: корейский арбузный пунш

Субак хваче — это освежающий и бодрящий напиток, который идеально подходит для жаркой погоды. Он представляет собой холодный молочный коктейль с кусочками фруктов и газировкой. Для приготовления этого напитка используется цитрусовая газировка, которая придаёт ему шипучесть. В качестве подсластителя можно использовать сгущённое молоко или мёд.

Ингредиенты:

небольшой арбуз — ¼ штуки;

молоко — 350 мл;

газированный напиток с лимонным вкусом — 600 мл;

сгущённое молоко (или мёд) — 80 г;

лёд — по вкусу.

Также можно добавить другие фрукты или ягоды.

Приготовление:

Арбуз очистить от косточек и нарезать кубиками. Выложить в миску. Соединить молоко, холодную газировку и сгущёнку. Залить этой смесью арбуз. Добавить лёд. Разлить пунш по порционным мискам или стаканам. Подавать сразу или сперва охладить.

Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 4.