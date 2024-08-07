Субак хваче: корейский арбузный пунш

Субак хваче — это освежающий и бодрящий напиток, который идеально подходит для жаркой погоды. Он представляет собой холодный молочный коктейль с кусочками фруктов и газировкой. Для приготовления этого напитка используется цитрусовая газировка, которая придаёт ему шипучесть. В качестве подсластителя можно использовать сгущённое молоко или мёд.
Ингредиенты:
- небольшой арбуз — ¼ штуки;
- молоко — 350 мл;
- газированный напиток с лимонным вкусом — 600 мл;
- сгущённое молоко (или мёд) — 80 г;
- лёд — по вкусу.
Также можно добавить другие фрукты или ягоды.
Приготовление:
- Арбуз очистить от косточек и нарезать кубиками. Выложить в миску.
- Соединить молоко, холодную газировку и сгущёнку. Залить этой смесью арбуз. Добавить лёд.
- Разлить пунш по порционным мискам или стаканам. Подавать сразу или сперва охладить.
Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 4.