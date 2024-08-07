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Субак хваче: корейский арбузный пунш

Лилия Липчанская
07 августа 2024
Фото: infoutama.github.io

Субак хваче — это освежающий и бодрящий напиток, который идеально подходит для жаркой погоды. Он представляет собой холодный молочный коктейль с кусочками фруктов и газировкой. Для приготовления этого напитка используется цитрусовая газировка, которая придаёт ему шипучесть. В качестве подсластителя можно использовать сгущённое молоко или мёд.

Ингредиенты:

  • небольшой арбуз — ¼ штуки;
  • молоко — 350 мл;
  • газированный напиток с лимонным вкусом — 600 мл;
  • сгущённое молоко (или мёд) — 80 г;
  • лёд — по вкусу.

Также можно добавить другие фрукты или ягоды.

Приготовление:

  1. Арбуз очистить от косточек и нарезать кубиками. Выложить в миску.
  2. Соединить молоко, холодную газировку и сгущёнку. Залить этой смесью арбуз. Добавить лёд.
  3. Разлить пунш по порционным мискам или стаканам. Подавать сразу или сперва охладить.

Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 4.

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