Суд обязал мэрию Орла построить очистные сооружения в районе сквера «Дворянское гнездо»

В августе 2024 года стало известно, что иск о строительстве очистных сооружений подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Суд удовлетворил требование прокурора и обязал администрацию города организовать строительство сооружений для очистки сточных вод в районе «Дворянки». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что подрядчик выполнил работы по прокладке ливневой канализации для отведения стоков со стороны улицы Октябрьской и отремонтировал существующую сеть ливнёвки с выпуском в реку Орлик. Однако очистные сооружения так и не были построены, а разрешение на использование реки для сброса сточных вод через выпуски ливневых канализаций не выдавалось.

Суд обязал чиновников построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения для обработки сточных вод перед их сбросом в реку, сообщает «Вести-Орел».