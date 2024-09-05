Суд прекратил дело Гусейна Гасанова, после закрытия долгов перед ФНС

Сегодня, 5 сентября 2024 года, арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску Федеральной налоговой службы к индивидуальному предпринимателю Гусейну Гасанову. Об этом сообщает корреспондент SHOT.

Ранее SHOT сообщал, что из-за большого долга блогеру заблокировали счета в четырёх банках. После этого налоговая служба попыталась через суд взыскать с Гусейна Гасанова имущество: апартаменты в Neva Towers в «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра (рыночная стоимость доходит до 150 миллионов рублей), автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска (рыночная стоимость — около 50 миллионов) и Chevrolet Tahoe 2022 года (около 11 миллионов).

Фото: с Тг-канала SHOT

Эта ситуация быстро привела должника в чувство, и он погасил все долги, пени и штрафы на сумму более 300 миллионов рублей. После этого его счета разморозили, ФНС отозвала все претензии, а суд сегодня поставил точку в этой истории.

Сам Гусейн Гасанов всё ещё находится за границей. Его адвокат сообщил SHOT, что у блогера есть обязательства перед иностранными партнёрами, после выполнения которых он вернётся в Россию.

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