Суд признал незаконными действия следователей по сокрытию материалов проверки в отношении мэра Парахина

Советский районный суд города Орла, в августе 2024 года признал неправомерными действия сотрудников регионального СУ СК, отказавших Максиму Сушкову в ознакомлении с материалами проведённой ими проверки в отношении мэра города Орла Парахина. В ближайшее время он получит все документы. Об этом экс-председатель территориальной избирательной комиссии Советского района Орла Максим Сушков рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Суд постановил: признать незаконными действия должностных лиц Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области об отказе в ознакомлении с материалом проверки», – процитировал он решение суда в видеоролике.

Сушков добавил, что теперь сможет изучить материалы проверки, которую провели орловские следователи после его обращения о фальсификациях на выборах в облсовет в 2021 году. Он пообещал рассказать подробнее о суде с региональным СУ СК и о том, что прочтёт в материалах проверки.

Напомним, в СМИ появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, напоминающим мэра Орла, рассказывал представителям избиркомов о способах достижения нужных результатов на грядущих выборах. После этого в медиаполе появился Максим Сушков, который заявил, что лично присутствовал на совещании и готов рассказать о нём следователям. Он написал заявление на мэра Парахина, которое приняли, показания взяли, проверку провели, но уголовного дела не было, а материалы решили засекретить. Тогда Сушков решил через суд добиться доступа к материалам проверки, и ему это удалось, сообщает «Орелтаймс«.