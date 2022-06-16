Судебные приставы напомнили о работе интернет-приемной

Для удобства граждан на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (r57.fssp.gov.ru) функционирует электронный сервис «Интернет-приёмная», где в любое удобное время каждый гражданин может заполнить форму для электронного обращения. Сервис работает бесплатно в круглосуточном режиме.

В разделе «Интернет-приемная» гражданину необходимо ввести свои ФИО

и контактные данные, адрес места жительства и электронной почты и др. Далее потребуется выбрать вид обращения (заявление, жалоба, предложение, благодарность) и тему. В окошке «Текст обращения» изложить суть предложения, заявления или жалобы. При необходимости прикрепить к обращению документы и материалы в электронной форме. Далее необходимо ввести проверочный код с картинки и нажать «Подать обращение».

УФССП России по Орловской области напоминает: поступившие посредством Интернет-приемной обращения рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации.