16 июня 2022



Судебные приставы напомнили о работе интернет-приемной

Для удобства граждан на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (r57.fssp.gov.ru) функционирует электронный сервис «Интернет-приёмная», где в любое удобное время каждый гражданин может заполнить форму для электронного обращения. Сервис работает бесплатно в круглосуточном режиме.

В разделе «Интернет-приемная» гражданину необходимо ввести свои ФИО
и контактные данные, адрес места жительства и электронной почты и др. Далее потребуется выбрать вид обращения (заявление, жалоба, предложение, благодарность) и тему. В окошке «Текст обращения» изложить суть предложения, заявления или жалобы. При необходимости прикрепить к обращению документы и материалы в электронной форме. Далее необходимо ввести проверочный код с картинки и нажать «Подать обращение».

УФССП России по Орловской области напоминает: поступившие посредством Интернет-приемной обращения рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации.

 

В Орёл привезут мощи святого Феодосия, архиепископа Черниговского
В Орле «по-тихому» отменили троллейбус №8 и маршрутку №47, а троллейбус №5 изменит маршрут
На Орловщину прибыли племенные хряки из Канады
Опубликовано 16 Июн 2022 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"