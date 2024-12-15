Судебные приставы по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам сменили адрес

Фото: r78.fssp.gov.ru

В субботу, 14 декабря 2024 года, стало известно, что теперь жители Залегощенского, Новосильскому и Корсаковского районов могут обратиться в отделение судебных приставов по новому адресу: посёлок Залегощь, улица Заводская, дом 1б. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Здесь же будет осуществляться приём корреспонденции и представителей юридических лиц, пишут vestiorel.ru. Записаться на приём можно по телефонам: 8 (48648) 2-16-73 или 8 (48648) 2-16-75.

Ранее мы писали, в Орловской области вскрылась афера при строительстве котельной.