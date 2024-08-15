Суп с копчёной курицей и сливками

Этот суп порадует вас своим ароматом и нежным вкусом. Время приготовления — 1 час, из них активное время (требуется ваше участие) — 20 минут. Количество порций — 6.
Ингредиенты:
- Копчёные куриные окорочка — 2 штуки;
- Вода — 2 литра;
- Репчатый лук — 1 штука;
- Сельдерей — 1 стебель;
- Морковь — 1 штука;
- Картошка — 2–3 штуки;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сливочное масло — 2 столовые ложки;
- Мука пшеничная — 2 столовые ложки;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный молотый — по вкусу;
- Сливки 10%-ной жирности — 150 мл;
- Зелень — несколько веточек.
Приготовление:
- Положите окорочка в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на умеренном огне 20–25 минут.
- Выложите курицу на тарелку и слегка остудите. Отделите филе от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками. Бульон процедите.
- Нарежьте лук, сельдерей и морковь небольшими кусочками, картофель — более крупными. Пропустите чеснок через пресс.
- В кастрюле растопите масло на умеренном огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте всё вместе ещё полминуты.
- Посыпьте овощи мукой, добавьте соль и перец. Помешивайте минуту.
- Тонкой струйкой влейте горячий бульон при постоянном помешивании. После закипания закиньте картошку и варите 10–15 минут.
- Добавьте кусочки курицы и тёплые сливки, оставьте суп на огне ещё на 5–7 минут. Попробуйте и добавьте немного соли и перца, если нужно.
- Снимите суп с плиты и размешайте с рубленой зеленью. При подаче добавьте яйца, разрезанные на четвертинки.