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Суп с копчёной курицей и сливками

Лилия Липчанская
15 августа 2024
Фото: sabornamesa.com.br

Этот суп порадует вас своим ароматом и нежным вкусом. Время приготовления — 1 час, из них активное время (требуется ваше участие) — 20 минут. Количество порций — 6.

Ингредиенты:

  • Копчёные куриные окорочка — 2 штуки;
  • Вода — 2 литра;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Сельдерей — 1 стебель;
  • Морковь — 1 штука;
  • Картошка — 2–3 штуки;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сливочное масло — 2 столовые ложки;
  • Мука пшеничная — 2 столовые ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу;
  • Сливки 10%-ной жирности — 150 мл;
  • Зелень — несколько веточек.

Приготовление:

  1. Положите окорочка в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на умеренном огне 20–25 минут.
  2. Выложите курицу на тарелку и слегка остудите. Отделите филе от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками. Бульон процедите.
  3. Нарежьте лук, сельдерей и морковь небольшими кусочками, картофель — более крупными. Пропустите чеснок через пресс.
  4. В кастрюле растопите масло на умеренном огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте всё вместе ещё полминуты.
  5. Посыпьте овощи мукой, добавьте соль и перец. Помешивайте минуту.
  6. Тонкой струйкой влейте горячий бульон при постоянном помешивании. После закипания закиньте картошку и варите 10–15 минут.
  7. Добавьте кусочки курицы и тёплые сливки, оставьте суп на огне ещё на 5–7 минут. Попробуйте и добавьте немного соли и перца, если нужно.
  8. Снимите суп с плиты и размешайте с рубленой зеленью. При подаче добавьте яйца, разрезанные на четвертинки.
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