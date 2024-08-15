Суп с копчёной курицей и сливками

Этот суп порадует вас своим ароматом и нежным вкусом. Время приготовления — 1 час, из них активное время (требуется ваше участие) — 20 минут. Количество порций — 6.

Ингредиенты:

Копчёные куриные окорочка — 2 штуки;

Вода — 2 литра;

Репчатый лук — 1 штука;

Сельдерей — 1 стебель;

Морковь — 1 штука;

Картошка — 2–3 штуки;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливочное масло — 2 столовые ложки;

Мука пшеничная — 2 столовые ложки;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу;

Сливки 10%-ной жирности — 150 мл;

Зелень — несколько веточек.

Приготовление: