«Суперканалы» и звездные реакции: telegram запускает новые функции в мессенджере

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новых функций в мессенджере. Теперь пользователи смогут создавать «суперканалы», которые будут похожи на группы, где администраторы могут публиковать сообщения от своего имени или от имени других каналов. При этом администраторы не будут видны подписчикам, если сами не выберут публикацию от своего имени.

Ещё одно нововведение — возможность открывать документы в отдельных вкладках браузера Telegram на устройствах с iOS. Это позволит пользователям легко переключаться между файлами и сообщениями в чатах.

Также появилась новая функция звёздных реакций, которая позволяет пользователям поддерживать авторов каналов. За полученные звёзды авторы контента могут получить вознаграждение в криптовалюте Toncoin или использовать их для оплаты рекламы со скидкой.

Дуров подчеркнул, что Telegram готов взять на себя те же обязательства, которые он дал себе в свой 11-й день рождения: становиться умнее, сильнее и свободнее.