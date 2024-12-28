Суши-торт «Филадельфия»: как легко создать кулинарное чудо дома

Фото: leckerschmecker.me

Хотите удивить своих близких и гостей необычным блюдом? Попробуйте приготовить суши-торт «Филадельфия»! Это оригинальное и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Следуя нашему пошаговому рецепту, вы сможете легко создать его в домашних условиях, пишет news.ru.

Ингредиенты:

Рис для суши — 300 г;

Вода питьевая — 350 мл;

Рисовый уксус — 3 ст. л.;

Сахарный песок — 1 ст. л.;

Соль пищевая — 1 ч. л.;

Филе слабосолёного лосося — 300 г;

Сливочный сыр («Филадельфия» или аналогичный) — 250 г;

Свежий огурец — 1 шт.;

Авокадо — 1 шт.;

Листы нори — 2 шт.;

Соевый соус, маринованный имбирь, васаби — для подачи.

Приготовление:

Тщательно промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Затем переложите его в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой около 15 минут. Снимите с плиты и дайте немного остыть. Пока рис варится, приготовьте заправку. Смешайте уксус, сахар и соль в небольшой кастрюле. Нагревайте на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Полейте готовым соусом рис и оставьте остывать. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Огурец очистите от кожуры и нарежьте полосками. Авокадо разделите на две части, удалите косточку и аккуратно измельчите мякоть. В разъёмную круглую форму выложите слой рыбы, покрывая дно и бортики. Сверху распределите половину риса, аккуратно утрамбуйте. Смажьте рис сливочным сыром, затем выложите слои огурца и авокадо. Закройте всё оставшимся рисом, снова утрамбуйте и накройте листом нори, предварительно вырезанным по размеру формы. Осторожно переверните торт на сервировочное блюдо, снимите форму. Украсьте полосками огурца, зеленью или икрой по желанию. Нарежьте торт на порции и подавайте с соевым соусом, васаби и маринованным имбирём.

Чтобы торт выглядел идеально, используйте плёнку для выстилания формы — это упростит извлечение блюда. Приятного аппетита!

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