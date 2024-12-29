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Свеклу варить часами не нужно — хватит 15 минут: благодаря хитрости овощ получится ещё вкуснее и сочнее

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

Свекла действительно может создавать неприятный запах при длительном варке, но есть эффективные способы её приготовления, которые сокращают время готовки до 15 минут.

Вот пошаговая инструкция для быстрого варения свеклы:

Быстрое варение свеклы

  1. Подготовка: Тщательно промойте свеклу с помощью губки, чтобы удалить верхний слой кожицы, сохраняя сок внутри. Не обрезайте хвостик.
  2. Выбор свеклы: При покупке выбирайте корнеплоды среднего размера — они более вкусные и готовятся быстрее.
  3. Варка:
  • Поместите свеклу в кипящую воду.
  • Варите на сильном огне без крышки.
  • Через 2 минуты после закипания добавьте в воду хлебную корочку, чтобы снизить запах.
  • Варите свеклу 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты.
  1. Охлаждение: Слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут. Это резкое охлаждение помогает сохранить тепло внутри корнеплода, что способствует его быстрой готовности.
  2. Очистка: После охлаждения очищайте свеклу как обычно.

Альтернатива: Запекание в духовке

Если вы предпочитаете запекать свеклу, вот как это сделать:

  • Оберните каждый корнеплод в 2-3 слоя фольги.
  • Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 60-90 минут, в зависимости от размера свеклы.

Этот метод позволяет свекле сохранить свой цвет и вкус, оставаясь сочной и насыщенной.

С помощью этих методов вы сможете быстро и эффективно приготовить свеклу без неприятного запаха в доме!

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