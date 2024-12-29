Свеклу варить часами не нужно — хватит 15 минут: благодаря хитрости овощ получится ещё вкуснее и сочнее

Свекла действительно может создавать неприятный запах при длительном варке, но есть эффективные способы её приготовления, которые сокращают время готовки до 15 минут.

Вот пошаговая инструкция для быстрого варения свеклы:

Быстрое варение свеклы

Подготовка: Тщательно промойте свеклу с помощью губки, чтобы удалить верхний слой кожицы, сохраняя сок внутри. Не обрезайте хвостик. Выбор свеклы: При покупке выбирайте корнеплоды среднего размера — они более вкусные и готовятся быстрее. Варка:

Поместите свеклу в кипящую воду.

Варите на сильном огне без крышки.

Через 2 минуты после закипания добавьте в воду хлебную корочку, чтобы снизить запах.

Варите свеклу 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты.

Охлаждение: Слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут. Это резкое охлаждение помогает сохранить тепло внутри корнеплода, что способствует его быстрой готовности. Очистка: После охлаждения очищайте свеклу как обычно.

Альтернатива: Запекание в духовке

Если вы предпочитаете запекать свеклу, вот как это сделать:

Оберните каждый корнеплод в 2-3 слоя фольги.

Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 60-90 минут, в зависимости от размера свеклы.

Этот метод позволяет свекле сохранить свой цвет и вкус, оставаясь сочной и насыщенной.

С помощью этих методов вы сможете быстро и эффективно приготовить свеклу без неприятного запаха в доме!