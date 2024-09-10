«Свинцовые пули, пластины от доспехов, куски кольчуг» — более 4,5 тысяч артефактов обнаружено на месте Судбищенской битвы в Орловской области

Раскопки на месте Судбищенской битвы в Орловской области продолжаются, и археологи за три года исследований обнаружили свыше 4,5 тысяч артефактов, которые проливают свет на это историческое сражение. Об этом стало известно на пресс-конференции «Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения», прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщил портал облправительства 9 сентября 2024 года.

Среди уникальных находок — наконечники стрел и копий, свинцовые пули, бронзовые перекрестия от сабель, колчанные крюки, поясные накладки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, три серебряные монеты Иоанна Васильевича, пластины от доспехов и свинцовое ядро.

На пресс-конференции также была представлена фотовыставка, рассказывающая о процессе обнаружения поля битвы. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что создание мемориального комплекса в честь Судбищенской битвы осуществляется при поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Министерства культуры РФ.

-Это будет не просто музейная выставка. Это будет экспозиция в интерактивном формате, чтобы как можно больше людей могли узнать об истории Судбищ, о нашем богатом историческом наследии, — сказал Андрей Клычков.

Открытие мемориального комплекса «Судбищенская битва» обещает стать важным событием, способствующим повышению интереса к истории России и формированию чувства национальной гордости.

Ранее мы сообщали, что в Румынии женщина много лет подпирала дверь сарая булыжником стоимостью в миллион долларов: она умерла так и не узнав об этом.