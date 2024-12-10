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Своему 10 летнему сыну отец отрезал мизинец за то,что не слушался

Кристина Абдуллоева
10 декабря 2024
dreamstime.com

Отец отрезал мизинец своему десятилетнему сыну, за непослушание. Заперев мальчика в квартире в Смоленске, он поджёг её. Спасатели не успели прийти на помощь.

По данным СМИ, тело школьника было найдено в трёхкомнатной квартире семьи на Черняховской улице после пожара. Увидев ребёнка, спасатели пришли в ужас: на его левой руке не было мизинца, а на лице виднелись тяжёлые синяки. Вскоре был задержан отец мальчика.

Алексей, 51-летний мужчина, воспитывал сына в одиночку, мать ребёнка ушла из жизни пять лет назад. Погибший учился в третьем классе местной школы.

Задержанный отец имел тёмное прошлое: в 2022 году он уже был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Эта трагедия раскрывает ужасающие грани человеческой жестокости и беззащитности невинного детства, оставляя только горечь утраты и тени отчаяния, сообщает телеграмм-канал «SHOT» .

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